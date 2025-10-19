Экскурсию по кабельному заводу для бойцов СВО и их семей провели в Мытищах

В рамках программы губернатора Московской области «Промышленный туризм» в городском округе Мытищи продолжают проводить экскурсии для ветеранов специальной военной операции и их близких. В этот раз гости посетили высокотехнологичное предприятие АО «ОКБ КП», занимающееся разработкой и изготовлением кабельно-проводниковых изделий.

Продукция компании востребована у крупных производителей авиационной, космической, радиоэлектронной, нефтегазовой отраслей и оборонно-промышленного комплекса.

«Проводим такие мероприятия, чтобы ветераны могли лучше узнать о предприятиях округа и устроиться туда на работу, а их дети — познакомиться с профессиями», — подчеркнула сотрудник отдела поддержки участников СВО администрации городского округа Мытищи Юлия Федорова.

Она также добавила, что ранее участники спецоперации и их близкие посещали Метровагонмаш и Мытищинский приборостроительный завод.

Гости предприятия АО «ОКБ КП» узнали об истории основания компании, ее ключевых достижениях, а также возможностях для трудоустройства и профессионального роста. Такие экскурсии помогают военнослужащим познакомиться с производством, оценить перспективы и потенциал для применения своих навыков и опыта.

Отметим, что мероприятие провели при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, отделения Ассоциации ветеранов СВО в Мытищах и администрации муниципалитета.