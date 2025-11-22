Экскурсию на завод трубопроводной арматуры провели для ветеранов СВО в Люберцах

Участников спецоперации продолжают активно поддерживать в Люберцах. Им помогают с трудоустройством на местные предприятия, сначала организовывая туда ознакомительные экскурсии.

Ветераны СВО и их родственники побывали на на Угрешском заводе трубопроводной арматуры в Дзержинском. Им рассказали о карьерных перспективах, а также показали полный производственный цикл. Мероприятие провели при поддержке главы городского округа Люберцы Владимира Волкова.

«Такие мероприятия дают ветеранам реальные возможности для новой профессии и показывают, что их опыт ценен и востребован», — сказала руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей при Госфонде «Защитники Отечества» Алеся Давранова.

Отметим, что сейчас для бывших военнослужащих в Люберцах открыто более 100 вакансий на 12 крупных предприятиях. Подробнее по вопросам трудоустройства ветеранов СВО можно узнать в управлении по работе с ветеранами СВО по телефону: 8 (498) 732-81-39.