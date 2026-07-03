Экскурсию на промышленное предприятие провели для ветеранов СВО в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Для ветеранов СВО и их семей организовали профтур на одно из промышленных предприятий Химок. Мероприятие организовали при поддержке фонда «Защитники Отечества» и партии «Единая Россия».

Гостям показали рабочие места, рассказали об условиях труда и познакомили с инфраструктурой предприятия. Ветераны смогли понаблюдать за работой специалистов и узнать, какие профессии сегодня востребованы в промышленности.

Профтур стал частью партийного проекта «Моя карьера», который помогает жителям округа ориентироваться на рынке труда, знакомиться с работодателями и находить новые возможности для профессионального развития.

«Такой формат особенно полезен школьникам, студентам, а также тем, кто хочет сменить сферу деятельности или найти новое место работы», — отметила депутат окружного совета Галина Болотова.

Подобные встречи помогают жителям сделать осознанный выбор профессии, а предприятиям — познакомиться с будущими сотрудниками.