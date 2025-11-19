Экскурсию на промпредприятие организовали для семей участников СВО в Истре

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра

Для семей участников специальной военной операции муниципального округа Истра была организована уникальная экскурсия на одно из предприятий Подмосковья. Это современный производственный комплекс, выпускающий широкий ассортимент продукции для строительства и благоустройства территорий. 

Во время экскурсии участникам показали весь цикл производства: от подготовки материалов до выпуска готовой продукции. Им рассказали о новых способах обработки металла, о том, как защищают вещи от ржавчины и старения, а также о том, как делают крыши и стены для зданий.

Специалисты предприятия охотно рассказывали о тонкостях производства, особенностях оборудования. Такие экскурсии — часть программы «Промышленный туризм», она помогает людям, участвовавшим в специальной военной операции, и их семьям найти работу в промышленности, показывая, какие современные технологии и возможности есть в этой сфере.

Эти экскурсии не только дают новые знания, но и помогают семьям участников военной операции понять, какие профессии могут быть интересны и как можно построить карьеру в промышленности.

