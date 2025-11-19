Экскурсию на промпредприятие организовали для семей участников СВО в Истре

Для семей участников специальной военной операции муниципального округа Истра была организована уникальная экскурсия на одно из предприятий Подмосковья. Это современный производственный комплекс, выпускающий широкий ассортимент продукции для строительства и благоустройства территорий.

Во время экскурсии участникам показали весь цикл производства: от подготовки материалов до выпуска готовой продукции. Им рассказали о новых способах обработки металла, о том, как защищают вещи от ржавчины и старения, а также о том, как делают крыши и стены для зданий.

Специалисты предприятия охотно рассказывали о тонкостях производства, особенностях оборудования. Такие экскурсии — часть программы «Промышленный туризм», она помогает людям, участвовавшим в специальной военной операции, и их семьям найти работу в промышленности, показывая, какие современные технологии и возможности есть в этой сфере.

Эти экскурсии не только дают новые знания, но и помогают семьям участников военной операции понять, какие профессии могут быть интересны и как можно построить карьеру в промышленности.