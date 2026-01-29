Экскурсию на производство мототехники провели для бойцов СВО в Орехово-Зуеве

Участники специальной военной операции увидели, как рождается современная мототехника. В рамках программы «Промышленный туризм» они побывали на заводе «Ирбис Моторз» в Орехово-Зуеве.

К бойцам присоединились ученики школы № 1 имени Героя Российской Федерации Л. И. Шулайкиной.

Гостей провели по цехам, где собирают мощные снегоходы и квадроциклы. Компания «Ирбис Моторз» не только производит технику, но и самостоятельно разрабатывает ее, а затем обслуживает.

Экскурсия стала погружением в мир высоких технологий. Каждое транспортное средство проходит строгую проверку на качество, и участники увидели эти испытания своими глазами. Особенно ценным для многих стал разговор с инженерами и сборщиками, которые с увлечением рассказали о тонкостях своего дела.

Инициативу проводить такие экскурсии для защитников Отечества первым выдвинуло правительство Подмосковья в рамках проекта «Открытая промышленность». Предприятия региона с готовностью поддержали идею.