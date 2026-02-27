Экскурсию на производство моторных масел провели для бойца СВО в Талдоме

В Талдоме участник специальной военной операции посетил производственную площадку компании «Нордоил». Визит состоялся 26 февраля в сопровождении социального координатора регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Сергея Чертарижского.

Гостю показали производственные мощности предприятия, технологические процессы и условия труда. Компания выпускает широкий ассортимент моторных масел для техники. Продукция адаптирована к эксплуатации в холодном климате. При производстве используют премиальные компоненты.

Общее количество наименований в ассортименте превышает 900.

Такие экскурсии дают военнослужащим, вернувшимся домой, возможность ознакомиться с потенциалом местной промышленности и рассмотреть варианты трудоустройства.

Предприятия открыты для сотрудничества с бойцами и готовы предлагать им рабочие места.