Экскурсию на производство арматуры провели для бойцов СВО в Воскресенске

Мероприятие состоялось в рамках программы «Промышленный туризм». Участники специальной военной операции и их семьи побывали на предприятии «Аста».

НПО «Аста» входит в группу компаний «Астима» и занимается производством регулирующей и специальной трубопроводной арматуры. Гостям подробно рассказали о деятельности предприятия, познакомили с производством и рабочими процессами, а также проинформировали о вакансиях и условиях труда.

Напомним, инициатива о проведении экскурсий на предприятия для участников СВО принадлежит правительству Подмосковья. Программа «Промышленный туризм» предусматривает организованные посещения производств, позволяющие ветеранам СВО познакомиться с производственными процессами, цехами и современным оборудованием, а также получить представление о перспективах трудоустройства и карьерного роста.