Экскурсию на предприятие провели для ветеранов СВО в Ленинском округе

Реализация программы «Промышленный туризм» продолжается в городском округе. На этот раз ветераны специальной военной операции побывали на предприятии ТПФ «Конструкция».

Гостям показали производственные мощности, включая цех обработки и подразделение, специализирующееся на строительных работах. Компания использует современное оборудование, обеспечивающее высокий уровень автоматизации и качества продукции. Для сотрудников организуют программы профессиональной подготовки, охватывающие все аспекты работы с используемыми станками и технологиями. Уровень заработной платы соответствует средним рыночным показателям по рынку, а также выплачивается компенсация на проживание работников.

Бывшим военнослужащим рассказали об имеющихся на предприятии вакансиях и возможности переобучения.

«Отношение будет особое. Они помогали нам, поэтому и мы не останемся в стороне. Поскольку у нас ходовое направление мы сможем научить, как изготавливать материал, так и устанавливать», — сообщил начальник цеха Алексей Тарасов.

Участник СВО Дмитрий отметил полезность программы промышленного туризма, поскольку ветераны не всегда могут самостоятельно получить исчерпывающую информацию о предприятиях Ленинского округа.