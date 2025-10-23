Экскурсию на предприятие Ногинска провели для бойцов СВО в Богородском округе

Богородский округ присоединился к масштабному проекту губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Промышленный туризм Московской области». Инициатива региона стала первой в России в рамках развития программы «Открытая промышленность».

Проектом подразумевается проведение экскурсий на предприятия для участников СВО и членов их семей. Цель таких мероприятий — ознакомление с условиями работы и имеющимися вакансиями для дальнейшего трудоустройства.

На этой неделе для участников СВО была организована экскурсия на крупное предприятие «Зенит» в Ногинске. Компания специализируется на производстве профессиональных оружейных фонарей, лазерных целеуказателей, оружейного тюнинга, коллиматорных и тепловизионных прицелов, приборов ночного видения.

Гостям рассказали о деятельности предприятия, показали производственные процессы, а также обсудили возможность трудоустройства и прохождения практики.