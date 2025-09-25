Экскурсию на полиграфкомбинат провели для семей участников СВО в Можайске

В рамках развития промышленного туризма в муниципалитете для близких бойцов специальной военной операции провели экскурсию по Можайскому полиграфическому комбинату. Гостям показали производственные цеха предприятия.

В прошлом году полиграфический комбинат отметил юбилей. Предприятие активно развивается, соответствуя всем современным стандартам и требованиям.

Заместитель директора комбината Константин Елов провел гостей по цехам и новым линиям. Участники экскурсии узнали о каждом этапе создания полиграфической продукции. Также Константин Елов поделился планами на будущее. Сейчас предприятие готовится к запуску новых линий с использованием современного оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.