Экскурсию на полиграфический комплекс провели для жен участников СВО в Подольске

В Подольске состоялась экскурсия на крупное полиграфическое предприятие «ВМС‑Принт» в рамках программы губернатора Московской области «Промышленный туризм». Группу гостей сопровождали первый заместитель председателя Совета депутатов Евгений Патрушев, муниципальный депутат Наталья Квашенникова и представитель Ассоциации ветеранов СВО Артем Падалка.

Начальник офсетного производства Антон Деменков и начальник флексографского производства Андрей Иваншин продемонстрировали гостям оборудование и рассказали про технологические процессы. Также женам военнослужащих рассказали о возможностях профессиональной реализации: вакансиях, условиях работы и системе адаптации новых сотрудников.

Общая площадь производственных помещений превышает 14 000 квадратных метров. Основная продукция — это упаковка из картона для фармацевтики, косметики и пищевой промышленности и изготовление инструкций.