Экскурсию на племенной завод провели для бойцов СВО в Пушкино

На племенном заводе «Зеленоградское» в Пушкинском округе прошла экскурсия, организованная в рамках программы «Промышленный туризм». Предприятие распахнуло двери для бойцов специальной военной операции и их родственников.

Гостям показали, как работает племенной завод изнутри. Гости увидели производственные мощности, познакомились с технологическими процессами и оценили масштаб хозяйства.

На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота в «Зеленоградском» достигает 2,8 тысячи единиц. Ежесуточно завод производит 42 тонны молока. Штатная численность одной только фермы составляет 60 человек.

Отдельный блок программы посвятили вопросам трудоустройства. Предприятие заинтересовано в кадрах из числа ветеранов боевых действий и их родственников. Участникам встречи подробно рассказали об актуальных вакансиях, графике работы и социальных гарантиях.

Инициатива проводить адресные экскурсии для защитников страны на промышленных объектах принадлежит правительству Московской области. Региональные власти выступили с этим предложением в целях развития федерального проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

Подмосковные производители идею поддержали единогласно и теперь на регулярной основе знакомят ветеранов с мощностями и кадровыми потребностями.