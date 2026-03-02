Экскурсию на пивоваренный завод провели для бойцов СВО в Клину

В Клину 28 февраля прошла экскурсия на предприятии «Напитки вместе». Ее организовали в рамках программы промышленного туризма.

На производство пригласили участников специальной военной операции и их родственников.

Во время визита гости прошли по основным производственным участкам, где им показали все этапы создания пива — от подготовки сырья до розлива. Сотрудники предприятия рассказали о технологиях, условиях работы и открытых вакансиях.

Идею проводить такие поездки на предприятия для участников спецоперации предложило правительство Московской области в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Компании региона поддержали инициативу и согласились принимать экскурсионные группы.