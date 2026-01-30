Экскурсию на обойную фабрику провели для ветеранов СВО в Воскресенске

Ветераны специальной военной операции и студенты Воскресенского колледжа посетили предприятие «Эрисманн». На производстве выпускают обои.

Мероприятие в Воскресенске провели в рамках программы «Промышленный туризм».

Гостям продемонстрировали производственные процессы, рассказали о вакансиях, а также об условиях работы и профессиональной адаптации.

«Проект „Промышленный туризм“ открывает для наших ветеранов реальные перспективы возвращения к мирной жизни, а для студентов — возможность увидеть современное производство. Важно создавать условия для профессиональной самореализации как для защитников Отечества, так и для будущих специалистов нашего округа», — отметил руководитель воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

Правительство Подмосковья первым выступило с идеей о проведении экскурсий на различных производствах для защитников страны. Программу реализуют в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

Подмосковные предприятия с готовностью откликнулись на это предложение.