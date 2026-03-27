Экскурсию на мебельное производство провели для ветеранов СВО в Воскресенске

26 марта на мебельной фабрике в Воскресенске прошла экскурсия для ветеранов специальной военной операции. Мероприятие организовано в рамках программы «Промышленный туризм», направленной на содействие трудоустройству и профессиональной адаптации участников СВО.

Гости ознакомились с производственными процессами, увидели технологию изготовления мебели и работу роботизированной техники, получили информацию о вакансиях и условиях труда, а также обсудили возможности трудоустройства на предприятии.

«Проект „Промышленный туризм“ открывает для наших ветеранов реальные перспективы возвращения к мирной жизни. Важно создавать условия для профессиональной самореализации наших защитников Отечества», — подчеркнула начальник управления инвестиций и промышленности администрации округа Наталья Андреева.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации выступило правительство Подмосковья. Предприятия региона поддержали эту инициативу.