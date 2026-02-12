Экскурсию на фармпредприятие провели для бойцов СВО в Долгопрудном

В Долгопрудном продолжает набирать обороты проект «Промышленный туризм». На этот раз участники спецоперации и их родственники стали гостями местного фармацевтического предприятия.

Посетителям показали, как работает современное производство, в том числе продемонстрировали автоматизированные линии.

«Такие экскурсии очень увлекательны и, главное, полезны. Они расширяют кругозор, помогают молодежи увидеть возможности современных предприятий и определиться с выбором профессии», — поделилась впечатлениями одна из участниц, многодетная мать.

Правительство Московской области ранее предложило устраивать экскурсии на предприятия для семей военнослужащих в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Идея быстро нашла отклик.

В Долгопрудном работают сразу несколько организаций, где оказывают помощь бойцам и их семьям. Желающие могут позволить в Центр поддержки участников СВО и их семей Долгопрудного по номеру 8 (999) 353-89-01, обратиться отделение фонда «Защитники Отечества» по номеру 8 (966) 179-8209 или Ассоциацию ветеранов СВО — 8 (917) 546-8667.

Организации расположены в доме № 59 на Московском шоссе.