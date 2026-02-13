Экскурсию для детей участников СВО провели в пожарно-спасательной части в Люберцах

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах для детей участников специальной военной операции организовали экскурсию в пожарно-спасательную часть. Мероприятие состоялось 11 февраля на базе ПСЧ № 27 в рамках комплексной программы социальной поддержки семей военнослужащих, реализуемой администрацией городского округа совместно с Комитетом семей воинов Отечества.

Юные гости познакомились с буднями огнеборцев и правилами безопасности. Сотрудники МЧС провели для ребят лекцию, в ходе которой разъяснили основные причины возгораний и подробно разобрали алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Особый интерес у детей вызвала демонстрация боевого снаряжения и оборудования. Ребятам показали современные дыхательные аппараты со сжатым воздухом, пожарные рукава и аварийно-спасательный инструмент. Каждый желающий смог почувствовать себя настоящим спасателем, посидев за рулем пожарного автомобиля и изучив его устройство изнутри.

Кульминацией экскурсии стала инсценировка тушения условного пожара: на глазах у детей сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание с помощью порошкового огнетушителя.

Завершилось мероприятие вручением памятных подарков.