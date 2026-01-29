Экскурсия на осетровую ферму для семей участников СВО прошла в Пушкинском

Гостями необычной экскурсии, организованной руководством фермы и местными депутатами, стали члены семей участников специальной военной операции. Им показали процесс выращивания осетровых и дали покормить рыб с рук.

Экскурсия на осетровую ферму для семей участников специальной военной операции прошла в округе Пушкинском 29 января. Под руководством гидов участники узнали, как работает ферма и как выращивают осетров.

Особый акцент был сделан на миссии предприятия — сохранении и увеличении популяции этих ценных рыб. Самым запоминающимся моментом для гостей, особенно для детей, стала возможность покормить рыб с рук.

Подобные экскурсии в округе проводятся на постоянной основе. Для уволенных участников СВО и членов их семей такие визиты — это возможность изнутри увидеть работу производства и, возможно, найти новое профессиональное призвание.