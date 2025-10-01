Экскурсия на гофрокомбинат для участников СВО прошла в Павловском Посаде

Павлово-Посадский Гофрокомбинат 30 сентября провел семейную экскурсию для участников СВО. Гости ознакомились с производством гофрокартона, узнали ключевые этапы технологического цикла и смогли оценить масштабы и сложность производственных процессов.

Экскурсанты познакомились с такими этапами, как подготовка сырья, работа гофроагрегатов, а также выпуск готовых изделий на высокотехнологичных линиях и отправка изделий по автоматизированной транспортной системе на склад. Экскурсия продемонстрировала масштабы предприятий и сложность технологических процессов, лежащих в основе современного и экологичного упаковочного материала.

Гости экскурсии смогли увидеть презентацию с описанием полного цикла производства гофрокартона: от подготовки сырья до готовой продукции.

В рамках программы экскурсии была проведена общая презентация в учебной классе, посещение производственно-складского комплекса, интерактивные игры, связанные с производственным процессом. В дополнение к образовательной части гостей ожидали увлекательные игры, вкусные угощения и подарки каждому участнику.

«Рады видеть заинтересованных людей на нашем предприятии и благодарны за доверие к нашему производству. Мы ставим образовательный компонент в одном ряду с заботой о сотрудниках и их семьях», — отметила руководитель по маркетингу Павлово-Посадского Гофрокомбината.