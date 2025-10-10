Экскурсии на промышленные предприятия провели для ветеранов СВО в Коломне

В рамках нового проекта «Промышленный туризм» ветераны специальной военной операции посетили уже два коломенских предприятия. Первым пунктом назначения стал Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава, вторым — завод «Металлитмаш».

В Ассоциации ветеранов СВО уверены: промышленные экскурсии важны для бывших бойцов, они дают возможность своими глазами увидеть, как работает производство, познакомиться с современными технологиями, больше узнать об инженерных и рабочих специальностях.

Во время экскурсий гости познакомились с производственными процессами, изучили продукцию предприятий и получили информацию о существующих вакансиях.

«Проект родился с целью трудоустройства наших участников СВО. Так как многие из них после того, как вернулись с фронта, захотели поменять сферу деятельности. Фонд „Защитники Отечества“ предоставляет бесплатно переобучение как на средне-специальные профессии, так и профессии высшего образования», — рассказала социальный координатор отделения фонда Наталья Илясова.

На предприятии «Металлитмаш» работает примерно 200 сотрудников, клиентская база активно растет. Планируется внедрение нового оборудования, увеличение производственных мощностей и расширение ассортимента продукции. Соответственно, потребность в рабочей силе тоже увеличится. Компания готовится принимать новых сотрудников, расширив штат до 300 человек.

Возможно, кто-то из ветеранов СВО после экскурсии проявит интерес к этому направлению промышленности и в скором времени займет свое место на предприятии.