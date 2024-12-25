Эксклюзивное интервью с командирами ЧВК «Вагнер» выйдет на 360.ru 26 декабря

Командиры ЧВК «Вагнер» с позывными Чепца и Безрук дали большое интервью в студии 360.ru. Полная версия беседы выйдет 26 декабря в 12:00.

Легендарные командиры расскажут, что сейчас происходит с ЧВК «Вагнер», за что бойцы получают звезду Героя России и как в Истре происходит отбор желающих подписать контракт с министерством обороны.

Ранее командиры «Вагнера» в интервью 360.ru рассказали об участии в специальной операции и том, чем она завершится. По словам участников беседы, через частную военную компанию прошли около 53 тысяч человек, в том числе экс-заключенные.