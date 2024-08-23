Украинским военным следует идти против тех, кто отдает приказы в Киеве. Об этом РИА «Новости» заявил боец с позывным Борзый из добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ.

Он напомнил, что украинское командование не считается с потерями и рискует военными ради продвижения по службе.

«Кто-то за это получает звездочки, если идут дальше, пробиваются, отбивают определенные позиции, а кто-то просто гибнет», — отметил боец.

Он напомнил, что в ВСУ ведется пропаганда, и командование призывает боевиков не сдаваться в плен. Борзый рассказал, что не встретил никакой агрессии со стороны российских военных. По его словам, отряд имени Кривоноса стремиться доказать, что украинская армия зря воюет с братским народом.

«Надо уже, наверное, собраться и воевать против общего врага, который сидит не в окопах напротив них, а того, что отдает приказы там, в Киеве, которые говорят, что будут воевать до последнего украинца», — заключил доброволец.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине вступил в окончательную фазу. Он отметил, что ВСУ из-за вторжения в Курскую область оголили свои позиции.