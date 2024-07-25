Экс-офицер СБУ объяснил цель отправки военных НАТО на Украину
Экс-офицер СБУ Прозоров: НАТО направит военных на Украину для получения опыта
Цель отправки специалистов Североатлантического альянса на Украину раскрыл бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Его слова привело РИА «Новости».
НАТО направит своих офицеров и военных специалистов для получения ценного опыта современных боевых действий.
«Нигде в мире такого нет», — заявил Прозоров.
По его словам, счет военных НАТО может идти на десятки и сотни. На Украине находятся связисты, расчеты РСЗО и ПВО, а также специалисты РЭБ и эксперты по диверсионным операциям, рассказал экс-офицер СБУ.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что НАТО не является и не станет стороной украинского конфликта. В Европе якобы не хотят, чтобы противостояние России с Украиной превратилось в конфликт между РФ и НАТО.