Экс-мундепа из Москвы приговорили к 7,6 года колонии за фейки об армии России

Экс-мундеп Котеночкина получила 7,6 года колонии за фейки об армии России

Суд вынес приговор бывшему муниципальному депутату Елене Котеночкиной по делу о фейках об армии России. Она получила семь лет и шесть месяцев колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Москвы .

Дело Котеночкиной рассматривали в общем порядке. Сама подсудимая сейчас находится в в международном розыске, уточнили в ведомстве. В отношении нее заочно избрали меру пресечения в виде ареста.

Фейки о ВС РФ Котеночкина, занимавшая в тот момент пост главы муниципального округа Красносельский, распространила в марте 2022-го на заседании Совета депутатов.

Приговор по делу экс-мундепа пока не вступил в законную силу.

Сегодня суд в Москве также вынес заочный приговор против журналистки и ЛГБТ*-активистки Марии Гессен. Сейчас она проживает в США. Ей назначили восемь лет колонии общего режима также по делу о фейках о российской армии.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.