Марию Гессен приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках об армии России

Суд приговорил Марию Гессен к 8 годам колонии общего режима

Экс-директору русской службы «Радио Свобода»* и ЛГБТ**-активистке Марии Гессен заочно вынесли приговор по делу о  распространении фейков о российской армии. По данным РИА «Новости», журналистке назначили восемь лет лишения свободы.

Приговор Гессен огласили в Басманном суде Москвы. Судя по постановлению суда, отбывать наказание экс-директор СМИ-иноагента должна в колонии общего режима.

Уголовное дело против журналистки возбудили по статье о распространении фейков о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

В конце декабря 2023 года проживающую в США Гессен заочно арестовали. Также было известно, что ее объявили в розыск.

*Признано иноагентом.

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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