Экс-мэр Обояни Сергей Карелов погиб в Курской области при атаке БПЛА

Бывший мэр Обояни Сергей Карелов погиб при атаке украинских БПЛА на Курскую область. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Карелов руководил городом с 2009 по 2014 годы, до этого был депутатом Областной думы и директором Обоянской школы №2. Ему было 63 года.

«Человек особого склада характера, его знали, любили, на него равнялись», — написал Хинштейн.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Утром ВСУ атаковали беспилотниками автозаправочную станцию в Обояни. Тогда губернатор сообщил об одном погибшем и двоих раненых. Позже выяснилось, что смертельные ранения при атаке получил именно Карелов.