Экс-командир ЧВК «Вагнер» рассказал о пулеметах ВСУ с дистанционным управлением
Экс-командир ЧВК «Вагнер» Луговой: ВСУ использовали для атак датчики движения
Украинские военные после обучения западными инструкторами стали применять необычные техники ведения боя. Боевики ВСУ используют пулеметы с дистанционным управлением, которые стреляют в ответ на сработавший датчик движения, рассказал ведущей 360.ru Екатерине Малашенко экс-командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным Констебль Константин Луговой.
«Первый раз мы столкнулись с этим на подступах к Бахмуту. Что нас удивило: мы появляемся из-за укрытия — и в доли секунды начинается огонь», — отметил он.
Военный объяснил, что украинские войска собрали ловушки с помощью пулемета, а также обычных камер видеонаблюдения и датчиков движения. По словам Констебля, эта техника хорошо показывает себя при обороне. Он также уточнил, что пулемет с дистанционным управлением не является сложной и дорогой конструкцией.
«С развитием IT-технологий это вообще сделать не сложно. Они готовились, наши западные партнеры в кавычках их обучали. Это было таким нововведением, и они очень хорошо это освоили. Но сейчас мы идем в ногу со временем», — добавил командир подразделения.
Ранее Луговой прокомментировал планы ВСУ ударить по противнику сразу на трех направлениях. По его мнению, украинская армия нанесет удар по старым территориям.