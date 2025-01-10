Экс-командир ЧВК «Вагнер» рассказал о пулеметах ВСУ с дистанционным управлением

Украинские военные после обучения западными инструкторами стали применять необычные техники ведения боя. Боевики ВСУ используют пулеметы с дистанционным управлением, которые стреляют в ответ на сработавший датчик движения, рассказал ведущей 360.ru Екатерине Малашенко экс-командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным Констебль Константин Луговой.

«Первый раз мы столкнулись с этим на подступах к Бахмуту. Что нас удивило: мы появляемся из-за укрытия — и в доли секунды начинается огонь», — отметил он.

Военный объяснил, что украинские войска собрали ловушки с помощью пулемета, а также обычных камер видеонаблюдения и датчиков движения. По словам Констебля, эта техника хорошо показывает себя при обороне. Он также уточнил, что пулемет с дистанционным управлением не является сложной и дорогой конструкцией.

«С развитием IT-технологий это вообще сделать не сложно. Они готовились, наши западные партнеры в кавычках их обучали. Это было таким нововведением, и они очень хорошо это освоили. Но сейчас мы идем в ногу со временем», — добавил командир подразделения.

Ранее Луговой прокомментировал планы ВСУ ударить по противнику сразу на трех направлениях. По его мнению, украинская армия нанесет удар по старым территориям.