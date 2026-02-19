Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный получил ранение в 2023 году в момент телефонного звонка из офиса президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-командир 110-й запорожской бригады теробороны ВСУ Александр Игнатьев в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе.

«Все дальнейшие, аж до снятия его с должности — это однозначно чей-то целенаправленный интерес», — заявил он.

Игнатьев подтвердил, что ранение произошло во время звонка. Разговор длился около 30 секунд, а осколок прошел левее сердца. Генерала спасли стены укрытия. Экс-командир бригады ВСУ предположил, что произошедшее не было случайностью.

В октябре 2024 года, украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос рассказал, как Залужный получил ранение на фронте в 2023 году.