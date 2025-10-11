Экс-генсек НАТО раскрыл детали встреч с Путиным и Лавровым

Экс-генсек НАТО Столтенберг описал встречи с Путины и Лавровым в мемуарах

Встречи бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым проходили в приятной атмосфере. Об этом он рассказал в мемуарах «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны».

Столтенберг вспомнил о первом визите в Москву, который состоялся в начале лета 2001 года. На тот момент он занимал должность премьер-министра Норвегии.

«Настроение было хорошим. Мы оба [с Путиным] положительно смотрели на более тесное сотрудничество наших стран», — рассказал экс-генсек НАТО.

Он описал главу России как целеустремленного, трудолюбивого и рационального политика.

Также Столтенберг поделился воспоминаниями о встрече с российским министром иностранных дел зимой 2015-го на Мюнхенской конференции.

«Лавров — это особое сочетание элегантного дипломата и грубияна», — написал он.

