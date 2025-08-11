Мосийчук: Зеленский говорил ближайшему окружению о подготовке к миру

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на закрытом совещании с ближайшим военным окружением распорядился готовиться к прекращению конфликта и заключению мира уже к октябрю. Об этом он рассказал в эфире Youtube-канала украинского журналиста Всеволода Филимоненко.

«Владимир Зеленский собрал ближний свой круг военных и сообщил, что готовимся к остановке войны и миру», — сказал Мосийчук*.

По его словам, Украина «никогда не была так близка к миру», если не считать переговоров в Стамбуле. При этом Мосийчук* считает, что условия соглашения будут для страны тяжелыми и повлекут «серьезные территориальные потери».

Экс-депутат также выразил недоверие к действующей власти, предположив, что она может сорвать договоренности.

Сам Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.