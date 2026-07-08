Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о полном уничтожении завода «Визар» под Киевом

Под Киевом полностью уничтожен военный завод «Визар», ремонтировавший зенитные ракетные системы ВСУ. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его процитировал ТАСС .

Предприятие находилось в городе Вишневом Киевской области, там же располагались склады боеприпасов и горюче-смазочный материалов.

По словам экс-депутата, после удара ВС России по объектам с 4 до 12 часов рвались снаряды и боевые части, в том числе кассетные и с урановыми наконечниками к танкам Abrams.

«И рядом был завод „Визар“, который, естественно, полностью уничтожен из-за взрыва», — добавил он.

Российские военные ночью 6 июля поразили ряд объектов ВПК Украины. Среди них были склад ГСМ и завод «Визар» в Вишневом. Минобороны сообщало, что в результате произошла повторная обширная детонация.