Экс-боевика нацбатальона «Айдар» задержали в ЛНР за участие в терроризме

Силовики задержали экс-участника украинского нацбатальона «Айдар»* на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

По данным ведомства, подозреваемый участвовал в боевых действиях в составе нацбатальона с июля 2016 года по 2017 год.

«Он принимал активное участие в боевых действиях, направленных на подавление воли и принуждение жителей ЛНР к отказу от волеизъявления о самоопределении», — отметили в сообщении.

Следователи завели уголовное дело в отношении бойца «Айдар»* за участие в террористическом сообществе. Также проводится проверка на причастность задержанного к другим преступлениям.

В мае боевики батальона «Айдар»* безуспешно пытались выдавить российские войска с позиций в приграничных районах Сумской области. Ежедневные потери противника составляли 30-40 человек.

*Признан террористической организацией и запрещен в России.