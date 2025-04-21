Эколого-патриотическая акция «Кедры России» прошла в Коломне

Приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества мероприятие состоялось в микрорайоне Щурово. Вблизи каскада прудов заложили «Аллею поколений».

В акции приняли участие заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Алексей Семенов, заместитель главы Коломны Роман Панчишный, председатель окружного совета депутатов Николай Братушков, депутаты, общественники, коллективы городских предприятий, студенты, школьники, студенты, юнармейцы и активные жители.

Волонтеры посадили за время акции 45 саженцев кедров и елей. Многодетная мать и вдова участника СВО пришла на мероприятие вместе с младшей дочкой Аленой. Они посадили кедр в честь мужа и отца, чтобы жила память о нем. «Как он заботился о нас, так и мы будем заботиться о дереве, посаженном в его честь», — поделилась Вероника.

Роман Панчишный подчеркнул, что «Аллея поколений» станет символом памяти, силы и единства. «Каждый кедр — это живой памятник тем, кто защищал нашу Родину. Я уверен, что закладывая фундамент сейчас, мы вырастим то поколение, которым сможем гордиться», — сказал заместитель главы округа.