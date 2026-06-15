Экологическую акцию по сбору макулатуры провели в Дзержинском

В молодежном центре «Лидер» города Дзержинский городского округа Люберцы с 1 по 10 июня проходила экологическая акция по сбору макулатуры. Волонтерам удалось собрать почти 300 килограммов бумаги.

Дзержинские волонтеры не просто собрали ненужные газеты, журналы, бумагу и старые учебные пособия, но и рассортировали сырье.

«Каждый килограмм собранной макулатуры — это наш маленький вклад в сохранение экологии родного края. А также — наша помощь и поддержка бойцов. Все вырученные средства от сдачи макулатуры будут направлены на помощь бойцам специальной военной операции, что подчеркивает важность общественной поддержки в это непростое время», — отметил директор молодежного центра «Лидер» Владимир Харламов.

Как отмечают активисты, подобные мероприятия становятся все более популярными по всей стране, объединяя людей вокруг общей цели.