Экоакция по сбору макулатуры в помощь бойцам СВО началась в Ногинске

Благотворительная акция по сбору макулатуры в помощь бойцам СВО стартовала в Ногинске. На вырученные средства закупят медикаменты для военнослужащих, которые проходят лечение в госпитале в Ногинске-9.

Организатор акции — Городская библиотека № 1 в микрорайоне Заречье. Акция стартовала 18 ноября и уже удалось собрать порядка 100 килограммов макулатуры. В сборе участвуют жители Богородского округа, предприниматели, учащиеся колледжа «Энергия» и школьники. Также ученики подготовили и принесли открытки и рисунки для наших бойцов.

Сбор продлится до 25 декабря. Новогодние подарки, рисунки, сладости и медикаменты в конце декабря доставит волонтер специальной военной операции Дмитрий Качарава.

Подобная акция проходит не в первый раз. Ранее был организован сбор макулатуры для оказания дальнейшей помощи жителям Курской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

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