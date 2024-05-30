Экипажи российских «Аллигаторов» помешали ротации ВСУ

Минобороны показало на видео срыв ротации ВСУ экипажами «Аллигаторов»

Ударная группа российской армейской авиации сорвала ротацию подразделений украинской армии. Минобороны показало видео боевой работы авиации в зоне ответственности группировки войск «Север».

В составе ударной группы — разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», многоцелевой вертолет Ми-8 и транспортно-боевой Ми-35м.

Ранее американский обозреватель Питер Сучиу назвал российский «Аллигатор» «суперхищником, которого следует опасаться на поле боя». Индийские СМИ писали, что эти вертолеты стали «кошмаром для украинских войск».

Высокоманевренный боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» применяется для ударов по танкам, БТР и живой силе противника. Аппарат передает на командные пункты сухопутных войск данные о потенциальных целях. Это единственный в мире вертолет с катапультно-амортизационной системой.

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