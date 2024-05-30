Экипажи российских «Аллигаторов» помешали ротации ВСУ

Ударная группа российской армейской авиации сорвала ротацию подразделений украинской армии. Минобороны показало
видео боевой работы авиации в зоне ответственности группировки войск «Север».
В составе ударной группы — разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», многоцелевой вертолет Ми-8 и транспортно-боевой Ми-35м.
Ранее американский обозреватель
Питер Сучиу назвал российский «Аллигатор» «суперхищником, которого следует опасаться на поле боя». Индийские СМИ писали, что эти вертолеты стали «кошмаром для украинских войск».
Высокоманевренный боевой разведывательно-ударный
вертолет Ка-52 «Аллигатор» применяется для ударов по танкам, БТР и живой силе противника. Аппарат передает на командные пункты сухопутных войск данные о потенциальных целях. Это единственный в мире вертолет с катапультно-амортизационной системой.
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