Экипаж танка ВС России отбил атаку 8 дронов ВСУ, сохранив машину и личный состав

На Днепропетровском направлении экипаж российского танка отбил массированную атаку восьми украинских БПЛА, сохранив и боевую машину, и личный состав. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал наводчик танка российской группировки войск «Центр» Фанил Нисапов.

Он объяснил, что атака случилась во время выполнения боевого задания. Для защиты от дронов экипаж применил стрелковое оружие и заранее созданную маскировку для танка.

«Прилетело восемь сразу, мы успешно отбили их налет», — сказал военный.

По его словам, в отражении нападения принимали участие четверо военных. Некоторые дроны сбили с помощью стрелкового оружия еще на подходе.

Один из поврежденных БПЛА после попадания поменял направление и упал рядом с военнослужащим, однако не взорвался. Большую роль в сохранении техники сыграла надежная маскировка — танк скрыли под плотным слоем веток.

Ранее стало известно, что ВС России перерезали пути снабжения противника в Константиновке. ВСУ пытаются доставлять еду дронами, но их сбивают.