Экипаж танка Т-80 помог российским бойцам пройти в глубину обороны ВСУ

По словам командира танка с позывным Третий, стрельбу по таким целям в основном ведут с закрытых огневых позиций, передвижение техники проводят скрытно, используют средства маскировки. При этом военные делают все очень быстро.

Как отметили в министерстве, атаку провели при поддержке операторов БПЛА. В результате штурмовые подразделения отработали по цели с наименьшим расходом боеприпасов и продвинулись в глубину обороны противника.

Ранее расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил беспилотники ВСУ в зоне специальной военной операции. По словам оператора ЗРК, ракеты этого комплекса всегда поражают цель, вне зависимости от ее размера.