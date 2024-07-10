Экипаж танка Т-80 помог российским бойцам пройти в глубину обороны ВСУ
Экипаж танка Т-80 уничтожил опорный пункт украинских боевиков
Военнослужащие экипажа танка Т-80 группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По словам командира танка с позывным Третий, стрельбу по таким целям в основном ведут с закрытых огневых позиций, передвижение техники проводят скрытно, используют средства маскировки. При этом военные делают все очень быстро.
Как отметили в министерстве, атаку провели при поддержке операторов БПЛА. В результате штурмовые подразделения отработали по цели с наименьшим расходом боеприпасов и продвинулись в глубину обороны противника.
Ранее расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил беспилотники ВСУ в зоне специальной военной операции. По словам оператора ЗРК, ракеты этого комплекса всегда поражают цель, вне зависимости от ее размера.