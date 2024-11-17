Екатеринбургские рабочие обнаружили снаряды в стволе танка Т-90

Ura.ru: в Екатеринбурге на оборонном заводе нашли боеприпасы в стволе танка Т-90

По его данным, специалисты не смогли достать снаряды и переправили боевые машины на специальный полигон. Саперы отметили, что угрозы взрыва нет.

Ранее в Лобне в одной из квартир многоэтажного дома на улице Научный Городок нашли противопехотную мину. Опасная находка была под полом. После сообщения о мине из здания эвакуировали всех жильцов, для них в доме культуры «Луговая» организовали пункт временного размещения.

Место ЧП оцепили, проезд для автомобилей перекрыли. Глава округа Анна Кротова отметила, что на время работы саперов из дома эвакуировали 38 жильцов, в том числе пятерых детей.