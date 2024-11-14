Противопехотную мину нашли под полом в многоэтажке в Лобне, жильцов эвакуировали
Мэр лобни Кротова: из-за противопехотной мины эвакуировали 38 жильцов МКД
Жильцов многоэтажного дома в Лобне Московской области эвакуировали из-за обнаруженного снаряда в одной из квартир. Об этом в Telegram-канале сообщила глава округа Анна Кротова.
«В 17:48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя пятого дома на улице Научный Городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины», — написала Кротова.
В 18:20 сотрудники полиции эвакуировали 38 жильцов дома, среди них пятеро детей. На базе дома культуры «Луговая» развернули пункт временного размещения, людей покормили.
По информации Кротовой, место происшествия оцепили и перекрыли проезд автомобилей, ожидают прибытия саперов.
В конце октября в центре Москвы рабочие обнаружили ржавую мину во время ремонта тротуара. Снаряд Второй мировой войны нашли в земле на улице Ольховской.