Противопехотную мину нашли под полом в многоэтажке в Лобне, жильцов эвакуировали

Жильцов многоэтажного дома в Лобне Московской области эвакуировали из-за обнаруженного снаряда в одной из квартир. Об этом в Telegram-канале сообщила глава округа Анна Кротова.

«В 17:48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя пятого дома на улице Научный Городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины», — написала Кротова.

В 18:20 сотрудники полиции эвакуировали 38 жильцов дома, среди них пятеро детей. На базе дома культуры «Луговая» развернули пункт временного размещения, людей покормили.

По информации Кротовой, место происшествия оцепили и перекрыли проезд автомобилей, ожидают прибытия саперов.

В конце октября в центре Москвы рабочие обнаружили ржавую мину во время ремонта тротуара. Снаряд Второй мировой войны нашли в земле на улице Ольховской.