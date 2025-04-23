ЕК выступила против предложения признать Крым российским

Мерсье: Украина должна сама принимать решение по условиям урегулирования

Еврокомиссиян не приняла предложение США признать Крым российской территорией для урегулирования конфликта. Такие решения Украина должна принимать самостоятельно. Об этом на брифинге заявил представитель организации Гийом Мерсье. Его слова привело РИА «Новости» .

«Что касается украинского суверенитета, то для Евросоюза отстаивание территориальной целостности и независимости Украины является ключевым», — ответил он на соответствующий вопрос.

Мерсье добавил, что ЕС приветствует любые усилия, направленные на установление мира на Украине, но окончательное слово останется за Киевом.

«В отношении мирных переговоров наша позиция совершенно четкая: Украина должна сама определять условия прочного и справедливого мира», — добавил представитель ЕК.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявлял, что американская сторона подготовила четкий план по разрешению украинского конфликта. Он подчеркнул, что если Россия и Украина не примут его, то США выйдут из переговорного процесса.