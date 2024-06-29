Ехали на выпускной дочери. Украинский дрон в ДНР сбросил взрывчатку на машину с супругами

РИА «Новости»: ВСУ ударили в Макеевке по автомобилю супружеской пары

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики 28 июня атаковали с помощью БПЛА автомобиль в Макеевке. Внутри находилась семья, которая ехала на выпускной к дочери. Об этом сообщило РИА «Новости».

Военные сбросили на машину взрывное устройство, мужчина погиб, а его жена получила ранения. Сосед семьи рассказал изданию, что супружеская чета направлялась на праздник к своей дочери, которая окончила школу.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ совершили атаку на гражданский автомобиль в Советском районе Макеевки, на дороге между авторемзаводом и Криничной улицей.

В этот же день украинские военные обстреляли из ствольной артиллерии Петровский район Донецка. В результате пострадал ребенок 2013 года рождения и двое взрослых.

ВСУ нанесли массированные удары по территории республики 22 июня. Атаки унесли жизни трех местных жителей, ранения получили четыре человека.

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