СК: ВСУ в августе 2024 года убили жителя Курской области, ехавшего за хлебом

Украинские боевики в августе 2024 года убили мирного жителя в Суджанском районе Курской области, ехавшего в магазин за хлебом на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Местная жительница в ходе следственных действий рассказала военным следователям, что украинские националисты в августе 2024 года занимали жилые дома в селе Бондаревка, сооружали в них наблюдательно-огневые позиции, размещали на территории военную технику, перерезали линии электропередачи и производили обстрелы жилых домов. Людям выходить на улицу они запрещали.

«В тот же период украинские боевики совершили убийство мужчины, который ехал в магазин за хлебом на велосипеде», — сказала представитель ведомства Светлана Петренко.

СК завел уголовное дело по статье «Террористический акт», правоохранители установят и привлекут к ответственности причастных к преступлениям.

Ранее стало известно, что украинцы отрубили голову маленькой девочке под Суджей.