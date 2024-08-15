Дубинский: Зеленскому уже никто не поможет, если провалится атака ВСУ в Курске

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ничто не поможет выстоять против России, если операция ВСУ в Курской области провалится. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО.

Парламентарий прокомментировал недавнюю статью аналитика Андреаса Умланда в журнале The Foreign Policy, отметившего, что Зеленский решил «сыграть в азартную игру».

Дубинский согласился с тем, что украинский лидер так поступил из-за давления союзников по поводу мирных переговоров. Он считает, что Зеленский надеется при захвате части российской территории либо получить больше рычагов на переговорах с Россией, либо сорвать их.

При этом депутат довольно скептически настроен, полагая, что вряд ли президент РФ Владимир Путин «скажет ф-ф-ф-атит в ответ на операцию в Курской, и даже Белгородской областях». Если что и реально, так это все же срыв переговоров.

«Если операция в Курсе не будет успешной — <…> Зеленскому уже ничего и никто не поможет» — отметил политик.

Кроме того, наступление в приграничье может обрушить оборону ВСУ на Покровском направлении в Донбассе.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сравнила подходы бывшего и нынешнего главнокомандующих ВСУ Валерия Залужного и Александра Сырского к операциям на территории России, обвинив последнего в провале украинской обороны в Донбассе и потерях личного состава из-за вторжения в Курскую область.