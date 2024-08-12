Президент Украины Владимир Зеленский оказывал давление на генералов ВСУ при подготовке атаки на Курскую область. Такое заявление сделал научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк в статье для Sunday Times .

«Его отпечатки здесь повсюду. В Киеве уже многие месяцы не скрывают, что президент оказывал давление на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление», — сказал он.

При этом украинские генералы колебались из-за проблем с личным составом и ресурсами в целом. По мнению Кларка, наступление в Курской области стало самым рискованным решением Зеленского за все время конфликта. Однако этот контрудар не сможет переломить ход конфликта, резюмировал аналитик.

Как заметил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с Politeka, ВСУ не смогут долго продержаться в Курской области. Он подчеркнул, что через определенное время украинские войска выдавят с российских территорий.