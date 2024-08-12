«Его отпечатки повсюду». В Британии рассказали о роли Зеленского в атаке ВСУ на Россию
Sunday Times: Зеленский оказывал давление на генералов при наступлении на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский оказывал давление на генералов ВСУ при подготовке атаки на Курскую область. Такое заявление сделал научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк в статье для Sunday Times.
«Его отпечатки здесь повсюду. В Киеве уже многие месяцы не скрывают, что президент оказывал давление на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление», — сказал он.
При этом украинские генералы колебались из-за проблем с личным составом и ресурсами в целом. По мнению Кларка, наступление в Курской области стало самым рискованным решением Зеленского за все время конфликта. Однако этот контрудар не сможет переломить ход конфликта, резюмировал аналитик.
Как заметил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с Politeka, ВСУ не смогут долго продержаться в Курской области. Он подчеркнул, что через определенное время украинские войска выдавят с российских территорий.