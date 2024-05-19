«Его мотает». В США усомнились в возможностях Трампа урегулировать конфликт на Украине | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 08:46 «Его мотает». В США усомнились в возможностях Трампа урегулировать конфликт на Украине Экс-разведчик Риттер: Трампу не удастся договориться с Россией по Украине Ministry of Defense of Ukraine

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп вопреки своим обещаниям не сможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он предположил, что произойдет в том случае, если Трамп снова придет к власти в США. Эксперт исключил возможность урегулирования ситуации на Украине с помощью переговорных возможностей американского экс-лидер. По мнению Риттера, Трамп просто занимался своим пиаром, когда говорил об урегулировании конфликта.

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«Представление о том, что Дональд Трамп возьмет телефон, позвонит [президенту Владимиру] Путину и спасет мир, абсурдно. <…> Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе», — объяснил аналитик.

Экс-разведчик добавил, что политик даже может отказаться от мирных инициатив, если в России негативно отнесутся к его планам.

Ранее американский экс-президент рассказал, что в ближайшие месяцы может начаться третья мировая война. По его мнению, конфликт имеет шансы разгореться до президентских выборов в США.