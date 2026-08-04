Ефрейтор Максим Князев помог нарушить логистический маршрут ВСУ

Ефрейтор ВС РФ Максим Князев обнаружил логистический маршрут ВСУ и помог артиллерии нарушить его. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Старший стрелок Князев обнаружил логистический маршрут ВСУ во время проведения разведки. Боец занял выгодную позицию для наблюдения, он фиксировал движение украинских войск, информацию передавал командованию.

«На основе данных было принято решение на нанесение артиллерийского удара. Действуя в условиях угрозы обнаружения и применения БПЛА противником, Максим корректировал огонь российской артиллерии, в результате чего логистический маршрут ВСУ был нарушен», — отметили в военном ведомстве.

Российские военные 3 августа нанесли очередные удары по логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Также они поразили места, где производят и хранят беспилотники, ударили по пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.