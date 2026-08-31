Ефрейтор Дробот вывел из-под артобстрела ВСУ группу машин с боеприпасами

В зоне спецоперации ефрейтор Александр Дробот успешно вывел из-под вражеского артобстрела группу машин, доставляющих боеприпасы на позиции. После ранения водителя головного автомобиля он взял управление на себя, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Группа Дробота доставляла комплектующие БПЛА и боеприпасы к ним на российские позиции. Водителя машины, в которой находился ефрейтор, контузило.

«Быстро сориентировавшись в ситуации, <…> [Дробот] взял управление на себя и вывел группу из-под обстрела, не допустив поражения техники, личного состава и имущества», — уточнили в военном ведомстве.

В зоне СВО также проявил себя сержант Юрий Бодров, который в должности командира отделения доставлял на позиции артиллерийские боеприпасы. Когда его группа выдвинулась в заданный район, ее атаковали FPV-дронов ВСУ. Бодров уничтожил из стрелкового оружия два ударных БПЛА, которые взорвались на безопасном удалении от боеприпасов.

Ранее рядовой Виктор Кургаев во время штурма опорника ВСУ первым ворвался в здание и уничтожил троих боевиков, а потом организовал его оборону.