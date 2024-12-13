Эффективность безэкипажных катеров СБУ поставили под сомнение

Военный эксперт Джозеф Тревитик усомнился в эффективности безэкипажных катеров, которые применяет СБУ. Об этом он написал в колонке для The War Zone .

«Есть вопросы об эффективности оснащения пулеметами морских беспилотников Sea Baby и в принципе о целесообразности использовать их как камикадзе», — заявил он.

Тревитик напомнил, что такие катера стоят сотни тысяч долларов за штуку, и тратить их на самоубийственные атаки означает выбрасывать деньги на ветер, в то время как военная помощь Украине, вероятно, уменьшится после инаугурации Дональда Трампа.

Ранее в интернете появились кадры боя между украинскими морскими беспилотниками, пытавшимися атаковать Крымский мост, и российской авиацией — истребителем Су-30СМ и вертолетом Ми-8. Катера планировали ударить по вертолету из пулеметов и ракет, но промахнулись. Затем уже их самих обстреляли из авиационной пушки.