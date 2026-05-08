Единый центр поддержки участников СВО и их семей открыли в Мытищах

7 мая глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с руководителем филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по региону Ольгой Ермаковой, депутатами Московской областной думы Александром Легковым и Денисом Перепелицыным, руководителем мытищинской Ассоциации ветеранов СВО Сергеем Пудовым и мытищинским благочинием открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей. О создании такого центра было получено много запросов от семей СВО.

Главная задача центра — сделать единое пространство, где бойцам и их близким было бы комфортно и удобно получать консультации по любым вопросам: социальным, жилищным, юридическим и коммунальным. Центр является консолидацией многих подразделений в формате единого окна. Здесь размещены Ассоциация ветеранов СВО; фонд «Защитники Отечества»; центр поддержки участников СВО и членов их семей; военкомат; МФЦ; кабинет психолога и молитвенная комната.

Созданы помещения для консультации юристов и прокурора, универсальные рабочие места для социальных, учебных и других консультантов. В дальнейшем в центре планируется проводить выездные администрации, встречи и мероприятия. Также была благоустроена прилегающая территория с удобными дорожками и парковкой для инвалидов.

«Мы открыты к предложениям и будем трансформировать центр с учетом запросов наших защитников и их близких. Благодарю мытищинское благочиние, Ассоциацию ветеранов СВО и всех тех, кто помог в создании такого важного объекта. Центр поддержки СВО базируется по адресу: улица Мира, 9. Это место нашего единства. Ведь герои должны знать — мы всегда рядом», — отметила Юлия Купецкая.